NBA, Stephen Curry cade male sulla mano, poi rassicura: “Me la caverò”

Vittoria roboante per i Golden State Warriors contro i Chicago Bulls nella notte. Ma, nell’euforia per l’ottimo risultato, si nasconde un po’ di preoccupazione. Stephen Curry, mentre penetrava a canestro nel primo tempo, ha subito un colpo ed è caduto male e duramente sulla sua mano destra. Curry aveva saltato gran parte della stagione 2019-2020 proprio a causa di una frattura alla mano, ma nel dopo partita ha rassicurato sulle sue condizioni di salute.

Steph appeared to tweak his right hand, but remains in the game pic.twitter.com/WjSN8EQTyY