NBA, Lakers ottimisti: Anthony Davis in campo a fine gennaio

Filtra ottimismo in casa Los Angeles Lakers riguardo le condizioni fisiche di Anthony Davis. Secondo quanto riporta ESPN, l’All-Star ha preso parte a un allenamento individuale sul campo venerdì, a quattro settimane di distanza dall’infortunio al ginocchio sinistro. I Lakers puntano a recuperare Davis per il giro di partite in trasferta che aspetta la squadra a fine gennaio.

Continua il recupero di Anthony Davis

Ufficialmente, Anthony Davis sarà rivalutato la prossima settimana dai medici dei Lakers, secondo quanto dichiarato da coach Frank Vogel. I gialloviola hanno ancora tre partite in programma, prima di partire per il giro di trasferte dovuto ai Grammy Awards. Davis punta a tornare entro fine gennaio, anche se finora si è allenato con un ingombrante tutore al ginocchio, anche se la mobilità del giocatore è stata giudicata buona.

Anthony Davis ha subito l’infortunio al ginocchio sinistro il 17 dicembre contro i Minnesota Timberwolves. Nelle 12 gare saltate, i Lakers hanno ottenuto un record di 5 vittorie e 7 sconfitte. Durante la sua assenza, LeBron James si è caricato la squadra sulle spalle, con una serie di prestazioni monstre, che tuttavia non sono bastate a evitare pesanti sconfitte. Il ritorno in salute di Anthony Davis è imprescindibile per i Lakers, se vogliono giocarsi il titolo.

