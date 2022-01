NBA, Antonio Daniels: “Stiamo sottovalutando Memphis Grizzlies contender?”

Antonio Daniels, campione NBA 1999 con la maglia dei San Antonio Spurs, ha giocato ai Grizzlies quando ancora erano di casa a Vancouver –74 partite nel 1997-98. Memphis è ad oggi la squadra più calda della lega e secondo Daniels non sta ricevendo la considerazione che meriterebbe,, in linea con i recenti risultati.

Di seguito quanto dichiarato da Daniels sulle frequenze di Sirius XM NBA Radio:

“Stiamo sottovalutando i Grizzlies come possibile pretendente al titolo? È strano perchè se guardiamo ai top team della lega […] perchè non si parli di Memphis diventa un interrogativo. Phoenix è una contender, Golden State lo è, giusto? Utah altrettanto. Come facciamo a non inserire Memphis tra le papabili se ha dimostrato di potersela giocare contro quelle stesse squadre?”