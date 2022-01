Mercato NBA, Reddish ai Knicks; ad Atlanta Knox e una 1ª scelta protetta

Si muovono tasselli nel mercato NBA 2022 a meno di un mese dalla Trade Deadline. Scambio in dirittura d’arrivo tra Atlanta e New York, sponda Knicks. In bluarancio arriva Cam Reddish assieme a Solomon Hill e a una seconda scelta al Draft 2025 (via Brooklyn). Atlanta riceve in cambio Kevin Knox e una prima scelta protetta al Draft 2022. La notizia è battuta da Adrian Wojnarowski, insider ESPN, su Twitter.

ESPN Sources: The Atlanta Hawks are trading forward Cam Reddish to the New York Knicks for a deal that includes a protected 2022 first-round pick via Charlotte. Knicks also acquire Solomon Hill and a 2025 second-round pick via Brooklyn in trade. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2022

Mercato NBA, come si è arrivati allo scambio Hawks-Knicks

Secondo quanto riportato da Ian Begley di SNY, Atlanta aveva provato un approccio per Quentin Grimes, proposta respinta però dai Knicks.

Knicks and Hawks had talked about a deal for Cam Reddish that sent Quentin Grimes to ATL in recent days but some NYK decision-makers been opposed, per SNY sources. @wojespn reports Knicks and Hawks have Reddish deal in place. — Ian Begley (@IanBegley) January 13, 2022

Per Atlanta, è una presa d’atto importante se si considera che la scelta di Reddish (n°10 al Draft 2019) era legata allo scambio fatidico che ha incrociato i destini di Trae Young e Luka Doncic. Nella Grande Mela Reddish ritrova RJ Barrett, ex compagno ai tempi del college a Duke. Qualche tifoso Blue Devils già pregusta la ricomposizione del trio con Williamson. Ipotizzare lo scenario, soprattutto stante l’attuale condizione fisica di Zion, è però alquanto inopportuno. Per aggiungere al roster il veterano Solomon Hill, puntualizza Bobby Marks di ESPN, i Knicks dovranno liberare un posto rilasciando Ryan Arcidiacono con qualche giorno d’anticipo rispetto alla scadenza del 10-day contract.

