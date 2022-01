Risultati NBA, Ja Morant è diabolico e Golden State crolla, Bulls da favola, Suns OK

Nelle 6 partite andate in archivio nella notte NBA, spicca la bella vittoria dei Memphis Grizzlies contro i Golden State Warriors di Stephen Curry. Da segnalare anche la presenza di Klay Thompson il quale ha chiuso con 14 punti a referto e il 40% dall’arco. Tripla doppia per Curry, da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Dall’altra parte, ottima prestazione di Ja Morant con 29 punti a referto.

Vittoria nel finale anche per Phoenix, contro una squadra in forma come Toronto. Bene Chris Paul – da 15 punti e 12 assist – così come i suoi compagni. Tutto il quintetto base è finito in doppia cifra di punti. Vittorie anche per Washington (contro OKC) e NOLA (contro Minnesota in un finale thrilling).

Bella gara di Chicago che chiude con una scarto di un certo livello (46 punti) di fronte a Minnesota e con un DeMar DeRozan ovviamente a quota 20 punti segnati e 12 rimbalzi catturati. Rimonta importante per i Clippers che vincono al fotofinish contro i Denver Nuggets.

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 118-122

Phoenix Suns – Toronto Raptors 99-95

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 108-116

Detroit Pistons – Chicago Bulls 87-133

Minnesota Timberwolves – NOLA Pelicans 125-128

Denver Nuggets – LA Clippers 85-87