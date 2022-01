NBA, Jaylen Brown dopo il successo sui Knicks: “Io e Tatum possiamo giocare assieme”

Una rivincita sportiva è sempre un’occasione di grande entusiasmo. Soprattutto se arriva grazie alla tua prima tripla-doppia in carriera, dopo aver subito uno doloroso game winner. Nella partita di Jaylen Brown c’è tutto questo, protagonista della vittoria dei suoi Boston Celtics sui New York Knicks 99-75.

Brown chiuderà il match con 22 punti, 11 rimbalzi e 11 assist, una prestazione totale che sublima un attacco Celtics ben equilibrato dal resto del quintetto. Il secondo miglior scorer della squadra è stato Jayson Tatum, la talentuosa guardia che proprio con Brown condivide il parquet ormai da diversi anni. Sulla loro partnership, lo stesso giocatore ha detto la sua ai microfoni del post partita:

“Credo davvero io e lui possiamo giocare assieme. Siamo una coppia da anni ormai, per la maggior parte della nostra carriera siamo andati molto bene. Da due anni a questa parte le cose non sono andate come ci aspettavamo, ma credo che le avversità che abbiamo dovuto affrontare ora ci stiamo aiutando a crescere ed a migliore per il futuro”

Jaylen Brown records his first career triple-double as the @celtics cruise to victory at home ☘ Jaylen Brown: 22 PTS, 11 REB, 11 AST

Jayson Tatum: 19 PTS, 3 3PM

RJ Barrett: 19 PTS, 6 REB, 4 3PM

Julius Randle: 13 PTS, 12 REB, 6 AST pic.twitter.com/Mqinu2bL2e — NBA (@NBA) January 9, 2022

Jaylen Brown e la stagione dei Cs

La stagione di Boston è quanto più indecifrabile. Il talento del duo Tatum-Brown è indiscutibile, ma forse il roster costruito intorno a loro non è sufficiente bilanciato per ambire alle posizioni più alte della Eastern Conference. Manca un leader in cabina di regia che possa far girare al meglio il team e limitare l’iso-ball che troppo caratterizza il gioco Celtics. La situazione big man è inoltre tutta la decifrare, con Robert Williams III che deve ancora trovare la giusta costanza, soprattutto fisica.

A successi notevoli si alternano cadute davvero inspiegabili. Il record mediocre (19-21) riassume per ora la stagione in modo perfetto. Jaylen Brown però, è convinto: la sua accoppiata con Tatum deve continuare.

