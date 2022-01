Record vittorie consecutive NBA: le strisce più lunghe di sempre

Il 9 gennaio 1972 i Milwaukee Bucks di Kareem Abdul Jabbar – che chiuse la gara con 39 punti e 20 rimbalzi a referto – posero fine alla striscia di vittorie consecutive dei Los Angeles Lakers cominciata oltre due mesi prima, il 5 novembre. Settanta giorni d’imbattibilità e 33 sigilli consecutivi: ancora oggi, il filotto firmato dai gialloviola è record di vittorie consecutive NBA. Una cavalcata che ha per colonna sonora l’indimenticabile voce narrante del play-by-play announcer Chick Hearn. Il record resiste ancora, ma negli anni alcune squadre l’hanno avvicinato a più riprese. Andiamo a scoprire le 10 winning streak più lunghe di sempre.

10. Atlanta Hawks – 19 vittorie consecutive

Gli Atlanta Hawks furono una delle più grandi sorprese della stagione 2014-15. I ragazzi di coach Budenholzer giocarono infatti una stagione di tutto rispetto: in quattro di loro – Jeff Teague, Kyle Korver, Paul Millsap e Al Horford ndr. – vennero convocati all’All Star Game, e finirono con un record di 60-22 (primo posto a Est). Oltre a questo è giusto ricordare del loro mese di gennaio, dove vinsero 17 partite su 17, e i loro titolari vinsero insieme il premio di Player of the Month. Questo mese perfetto fece parte di una striscia di 19 vittorie consecutive, cominciata il 27 dicembre 2014 contro i Bucks e interrotta dai Pelicans il 2 febbraio 2015. Nei Playoff gli Hawks raggiunsero poi le finali di conference dove incontrarono i Cavs, che li eliminarono con un secco 4-0.

9. Boston Celtics – 19 vittorie consecutive

I Boston Celtics cominciarono la stagione 2008-2009 vincendo 27 partite e perdendone solamente 2; purtroppo per loro nelle successive 9 ne persero 7. Ciò non gli impedì comunque di finire la stagione 62-20 e di raggiungere il secondo posto nella Eastern Conference dietro ai Cavs. Durante il loro straordinario inizio di stagione i Celtics del Big Three vinsero 19 partite consecutive battendo il precedente record di franchigia di 18 vittorie di fila stabilito dai Celtics di Larry Bird nella stagione 81-82. La striscia cominciò il 15 novembre e venne interrotta il giorno di Natale dai rivali Los Angeles Lakers. Complice un infortunio al loro All-Star e Defensive Player of the Year in carica Kevin Garnett i Celtics vennero poi eliminati nel secondo round dei Playoff dai finalisti Orlando Magic.

8. San Antonio Spurs – 19 vittorie consecutive

Reduci da una bruciante sconfitta alle Finals per mano dei Miami Heat di LeBron James e Dwyane Wade, i San Antonio Spurs cominciarono la stagione 2013-2014 con l’intenzione di vendicarsi e di aggiungere un altro titolo alla loro bacheca. E fecero proprio questo: finita la regular season con un record di 62-20, valido per il primo posto nella Western Conference gli speroni incontrarono di nuovo gli Heat in finale, questa volta battendoli 4-1. Inoltre tra il 26 febbraio e il 6 aprile 2014 Tim Duncan e compagni raggiunsero le 19 vittorie consecutive, record di franchigia. Gregg Popovich, rispondendo alle domande dei giornalisti al riguardo, dichiarò però che strisce e record non gli interessano. Probabilmente aveva già la testa alle Finals…

7. Los Angeles Lakers – 19 vittorie consecutive

Shaquille O’Neal vinse l’MVP quasi all’unanimità. Un Kobe Bryant allora 21enne venne nominato per l’All-NBA Defensive 1st Team. Un supporting cast che comprendeva Glen Rice, Ron Harper e Brian Shaw, e una panchina capitanata dal maestro zen Phil Jackson. Questa è la ricetta per far vincere ai Los Angeles Lakers edizione 1999-2000 67 partite in stagione, l’anello (il primo per Shaq e Kobe) e per inaugurare il nuovo Staples Center con una trionfale stagione. Come se non bastasse, i Lakers vinsero 19 partite di fila dal 4 febbraio (vittoria per 113-67 contro i Jazz) al 16 marzo 2000 (sconfitti dagli Wizards per 109-102).

6 Washington Capitals – 20 partite consecutive

È ora di fare un bel salto indietro nel tempo: il mondo si sta ancora riprendendo dalla seconda guerra mondiale, l’NBA era appena stata creata, e nella loro terza stagione di esistenza (1948-49) i Washington Capitals di Coach Red Auerbach, futuro Hall of Famer e persona che da il nome al premio di Coach of the Year, vinsero le prime 15 partite della stagione, un record pareggiato dai Rockets nel 93 e battuto nel 2015 (quasi 70 anni dopo!) dai Golden State Warriors. Aggiungendoci le 5 vittorie consecutive per concludere la precedente stagione (1947-48) i Capitals vinsero 20 partite consecutive sull’arco di due stagioni. I Capitals raggiunsero le Finals perse poi contro i Minneapolis Lakers, futuri LA Lakers.

5. Milwaukee Bucks – 20 vittorie consecutive

Nella loro terza stagione di esistenza (stagione 1970-1971) i Milwaukee Bucks avevano un roster che comprendeva ottimi giocatori di ruolo come Bob Dandridge ma anche una superstar chiamata Kareem Abdul-Jabbar (all’epoca ancora Lew Alcindor), che quell’anno vinse MVP e titolo di miglior marcatore. Come se non ciò non bastasse, aggiunsero un certo Oscar Robertson al mix. E con un roster così puntare in alto è d’obbligo: i Bucks fecero proprio questo, finendo la stagione 66-16, vincendo il titolo NBA, e registrando una striscia di 20 vittorie consecutive (ai tempi un record NBA), che partì il 6 febbraio 1971 contro i San Francisco Warriors e si interroppe il 9 marzo con una sconfitta per 110-103 contro i Chicago Bulls.

4. Houston Rockets – 22 vittorie consecutive

Gran bella squadra gli Houston Rockets ai tempi di Tracy McGrady e Yao Ming. Nella stagione 2007-2008 i due All-Star erano anche circondati da giocatori di tutto rispetto come Shane Battier e l’ancora difensiva Dikembe Mutombo.

I Rockets finirono con un record di 55-27, grazie al quale conquistarono la 3° posizione in una difficilissima Southwest Division (nella quale ben 4 squadre raggiunsero le 50 vittorie stagionali) e la 5° nella Western Conference. Tutto questo grazie anche a una striscia di 22 vittorie consecutive iniziata il 29 gennaio 2008 contro i Golden State Warriors e finita con una sconfitta per 94-74 contro i Celtics il 18 marzo.

Nei Playoff, complice anche un infortunio subito da Yao Ming, i Rockets vennero eliminati nel primo round contro gli Utah Jazz di Deron Williams.

3. Miami Heat – 27 vittorie consecutive

Correva la stagione 2012-2013, e i Miami Heat erano nel bel mezzo del periodo del Big Three: reduci dalla vittoria contro i Thunder alle Finals l’anno prima, la squadra della Florida cercava di conquistare il repeat. Il roster comprendeva, oltre alle tre superstar LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, comprimari di ottimo livello come Shane Battier e Ray Allen. Le aspettative per gli Heat erano più alte che mai, e la squadra non deluse, finendo la regular season con 66 W e conquistando il secondo titolo NBA consecutivo in 7 partite contro gli Spurs.

Durante la regular season gli Heat raggiunsero 27 partite consecutive senza una sconfitta. La striscia cominciò il 3 febbraio 2013 con una vittoria 100-85 contro Toronto, e finì il 27 marzo, quando Wade e compagni vennero sconfitti dai Bulls 101-97.

2. Golden State Warriors – 28 partite consecutive

Nella stagione 2015-2016 i Golden State Warriors di Curry, Thompson e Green hanno battuto più di 25 record NBA, il più importante di questi il numero di vittorie in stagione (73, una in più dei leggendari Bulls 95-96), e si avvicinarono a un altro record, cioè il numero di partite vinte di fila: i Dubs arrivarono infatti a dicembre 2015 con un record di 24-0. Persero la prima partita della stagione il 12 dicembre 2015 contro i Milwaukee Bucks. 24 partite vinte di fila per cominciare la stagione è, tra l’altro, il miglior inizio di stagione in tutti i maggiori sport americani. Ma non finisce qui: i Warriors infatti vinsero anche le ultime 4 partite della precedente regular season, per un totale di 28 partite vinte di fila, molto vicino al record, come stiamo per vedere…

1. Los Angeles Lakers – 33 vittorie consecutive

33 vittorie consecutive, un record che rimane imbattuto da 45 anni, e chissà per quanto rimarrà tale. E cosa ci si può aspettare da un roster che contiene leggende del calibro di Jerry West, Wilt Chamberlain e Elgin Baylor (che si ritirò dopo 9 partite a causa dei continui problemi alle ginocchia)? Questo erano i LA Lakers del 1971-72, i Lakers con i quali Jerry West vinse il suo unico titolo NBA, i Lakers che finirono l’anno 69-13 e che vinsero il primo titolo dal loro trasferimento sulle coste californiane. Un titolo NBA è sempre bello, ma per i Lakers, che ne hanno a vagonate, è forse più interessante ricordare la stagione 71-72 per la più lunga striscia di vittorie consecutive della storia NBA.

