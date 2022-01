NBA, Memphis Grizzlies: 8 vittorie consecutive, eguagliato il record di franchigia

Nonostante le assenze della stella Ja Morant e del coach Taylor Jenkins, i Memphis Grizzlies nella notte NBA hanno superato agevolmente i Los Angeles Clippers 123-108, conquistando la loro ottava vittoria consecutiva, la 27° di questa impressionante stagione.

Jaren Jackson Jr. chiude il match con 26 punti, Desmond Bane ne aggiunge 23 e Memphis eguaglia così il record di franchigia per numero di vittorie in fila. Un traguardo notevole, commentato così dal coach ad interim Brad Jones:

“I nostri ragazzi sono sulla stessa frequenza, si fidano del sistema e dei propri compagni. E’ davvero bello quando dei giocatori si aiutano a vicenda. […] Una delle cose migliori di Jaren è che è un giocatore davvero versatile. Steven Adams è una grande parte del nostro gioco, ma senza di lui Jaren ha avuto molti più minuti come 5. Credo che questo lo aiuti molto in attacco, può creare grandi problemi alle difese avversarie. I Clippers hanno faticato a contenerlo questa sera”

I Memphis Grizzlies contro i Lakers per fare la storia

La straordinaria stagione degli Orsi è sostenuta dai numeri: 7° per offensive rating e 8° per defensive rating, un equilibrio che ad inizio stagione sembrava effettivamente un miraggio. L’esplosione di Ja Morant è stata poi la chiave per questo salto di qualità, nonostante sia stato proprio in assenza della sua stella che Memphis abbia iniziato ad ingranare.

The @memgrizz have been on a mission 🐻 pic.twitter.com/CBewzSBFk8 — NBA TV (@NBATV) January 8, 2022

Nella notte di domani i Grizzlies saranno ospiti dei Los Angeles Lakers, in risalita grazie anche al pazzesco dicembre di LeBron James. Vedremo se saranno in grado di scrivere la propria storia e conquistare la nona vittoria consecutiva.

