NBA, Coach Carlisle elogia Lance Stephenson: “Ha un’energia speciale”

Nella notte NBA forse la sorpresa più grande si è consumata al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, dove i Pacers padroni di casa hanno superato in agevolezza gli Utah Jazz.

Per i ragazzi di coach Rick Carlisle è arrivata la 15° vittoria stagionale, un successo notevole visto lo spessore dell’avversario e soprattutto la grande confusione che il team ha dovuto gestire in questi mesi. Mattatore della serata senza dubbio Domantas Sabonis, capace di toccare il suo personale career high grazie a 42 punti con 22 tiri. Un prestazione monstre, anche se i complimenti del coach vanno divisi anche con un altro giocatore Pacers.

Lance Stevenson resterà in Indiana?

Il giocatore in questione è proprio Lance Stephenson, arrivato in Indiana da pochissimi giorni con un 10-day contract. Anzi, tornato più che arrivato, vista la già doppia esperienza con la casacca dei Pacers. Per lui nella vittoria sui Jazz doppia-doppia da 16 punti e 14 assist, una prestazione che non è sfuggita agli occhi di Carlisle:

“Non si tratta di numeri, davvero. Parlo di quella diversa energia di cui noi avevamo disperatamente bisogno. Lance è riuscito ad avere un impatto unico sula squadra. Prestazione super dei nostri ragazzi. Sabonis è stato spettacolare, Stephenson altrettanto… la carica che ci da, la sua personalità è davvero una scintilla per il team”

Lance Stephenson sta conquistando staff e tifosi nella sua nuova avventura in Indiana. Ora non gli resta che conquistarsi un accordo con la franchigia per il resto della stagione.