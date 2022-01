Risultati NBA: Sabonis domina i Jazz, cadono a sorpresa anche Suns e Bucks

Orlando Magic 92 – 97 Detroit Pistons

Iniziamo dalla vittoria casalinga dei ragazzi di coach Casey, che tra le mura amiche della Little Caesars Arena si aggiudicano lo scontro tra le due squadre con il peggior record della lega.

Non una bellissima notizia per i Magic, che incassano 7 punti di svantaggio nel corso del primo tempo (45-52) per poi pareggiare i conti al termine del terzo periodo. Si decide tutto nell’ultimo quarto: a 1:10 dalla fine Terrance Ross firma i liberi che valgono il 92-93, ma la successiva schiacciata di Diallo e gli errori nel finale dei giovani Cunningham e Anthony lasciano il risultato invariato, con i liberi di Joseph a chiudere il cerchio per Detroit.

28 punti e 6 rimbalzi per Gary Harris, miglior marcatore del match.

Memphis Grizzlies 123 – 108 Los Angeles Clippers

Ottava vittoria di fila per i Grizzlies di coach Jenkins, che nonostante l’assenza di Ja Morant espugnano lo Staples Center superando la concorrenza dei Clippers.

Eppure la partenza dei padroni di casa è impeccabile, come testimoniato dal parziale di 28-36 con cui si chiude il primo quarto. Nei minuti successivi, però, la macchina dei losangelini si inceppa all’improvviso, con Memphis che ribalta lo svantaggio mettendo la freccia e guadagnando addirittura la doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (66-56).

Gli 8 punti di fila siglati dai Clippers nel terzo periodo sembrano riaccendere la speranza dei padroni di casa, ma il successivo parziale di 13-2 fatto registrare da Jackson Jr. – 26 punti e 8 rimbalzi per lui – e compagni lascia di nuovo Los Angeles al palo.

New York Knicks 75 – 99 Boston Celtics

La prima tripla doppia della carriera di Jaylen Brown – autore di 22 punti, 11 assist e altrettanti rimbalzi – porta con sé il successo casalingo dei Celtics, che sul parquet amico del TD Garden non devono poi impegnarsi troppo per tenere a bada dei Knicks decisamente meno ispirati del solito.

Il 26-21 di fine primo quarto, infatti, si rivela ben presto un fuoco di paglia, con i newyorkesi che non riescono a tirar fuori dal cilindro nessuna magia di RJ Barrett – autore del disperato buzzer beater dello scorso giovedì e dei 19 punti e 6 rimbalzi di stanotte – e finiscono per accusare le troppe difficoltà al tiro.

Buon per i padroni di casa, che già nel secondo quarto mettono la freccia (42-44) per poi prendere il largo nel terzo periodo.

Record stagionale ora identico per le due formazioni, con 19 vittorie e 21 sconfitte racimolate nelle prime 40 gare di regular season.