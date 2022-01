Vittoria al fotofinish per i New York Knicks che liquidano i Boston Celtics grazie alla tripla realizzata sulla sirena da RJ Barrett, ma i riflettori del Madison Square Garden sono tutti per Evan Fournier: l’ex di turno ha segnato 41 punti stabilendo il suo career-high. Un successo che mantiene i Knicks al decimo posto della Eastern Conference.

Seconda vittoria consecutiva dei Knicks che, dopo il successo su Indiana, regolano anche i Celtics. Nella partita contro i Pacers Evan Fournier non aveva segnato nessun punto e, per questo motivo, aveva bisogno di una scossa; scossa che è arrivata contro la sua ex squadra e che, come racconta nel post partita, non è proprio un caso:

“Quando vivi una stagione così incostante una vittoria ti può far iniziare meglio la giornata: ero felice per la vittoria contro i Pacers, ma non avevo segnato e avevo bisogno di una scossa. Ho segnato 41 punti contro la mia ex squadra, coincidenze? Forse, sicuramente avevo qualche motivazione in più ma non penso che sia stato determinante: quando gioco cerco sempre di dare il massimo e oggi ci sono riuscito”

Evan Fournier said he thought about the coincidences of his 30+ point performances vs. the Celtics in the shower after tonight's game 🤣

"Maybe there's a little bit of extra motivation, but it's not something that I do on purpose" pic.twitter.com/v6YVy0HpIy

— Knicks Videos (@sny_knicks) January 7, 2022