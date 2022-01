Risultati NBA: il buzzer beater disperato di Barrett abbatte i Celtics, Golden State cade sotto i colpi di Ingram

Detroit Pistons 88 – 118 Memphis Grizzlies

Al FedEx Forum va in scena un vero e proprio match a senso unico, con i padroni di casa che conquistano la settima vittoria consecutiva a spese dei Pistons.

Oltre che nell’ottima gestione della gara, il vantaggio di Memphis sta tutto nella fuga messa in atto già nel corso del primo quarto, con un eloquente parziale di 18-32 che di fatto mette gli avversari in una posizione decisamente complicata nell’economia del match.

Da lì in poi i Pistons cercheranno senza troppa convinzione la zampata della rimonta, mentre i Grizzlies, forti di un Ja Morant da 22 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, possono permettersi il lusso di amministrare senza strafare, portando così a casa il successo numero 26 di questa stagione.

Boston Celtics 105 – 108 New York Knicks

Match ricco di emozioni quello che va in scena al Madison Square Garden di New York, dove i padroni di casa portano a termine un’insperata rimonta grazie alla tripla scoccata dalla lunga distanza e all’ultimo secondo da RJ Barrett, che vale la vittoria numero 19 della stagione dei Knicks oltre che il successo sui Celtics.

Padroni di casa che, peraltro, non avevano iniziato il match sotto una buona stella, visto che all’intervallo lungo è Boston a comandare con un parziale di 63-47. I Knicks finiscono sotto anche di 24 punti, per poi risollevare improvvisamente la testa sfruttando al meglio il career-high da 41 punti firmato dall’ex di turno Evan Fournier.

Con i Knicks in vantaggio, a un secondo dalla fine Tatum – 36 punti per lui a fine gara – trova il pareggio con un jumper in step-back, ma dopo il timeout è Barrett a tirare fuori dal cilindro la tripla disperata che vale il successo di New York.