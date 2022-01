Il ritorno di Klay Thompson è sempre più vicino: lo sanno i tifosi degli Warriors, lo sanno gli appassionati della NBA e lo sa bene anche Steph Curry che con lui ha condiviso sul parquet tanti momenti. Sono passati ben 930 giorni da quando The Splash Brothers hanno giocato insieme per l’ultima volta: tra poco, finalmente, si ricongiungeranno.

Dall’infortunio al ritorno: Steph Curry racconta Klay Thompson

In un video di circa tre minuti per Malika Andrews di ESPN, Steph Curry racconta l’Odissea che Klay Thompson ha dovuto affrontare in questi anni: dall’infortunio al crociato nel 2019 al nuovo stop per la rottura del tendine d’Achille, passando per i mesi di riabilitazione.

With Klay Thompson’s return quickly approaching, Steph Curry, in his own words, on his Splash Brother: pic.twitter.com/9ij5qDEUX8 — Malika Andrews (@malika_andrews) January 6, 2022

Nel video Steph Curry narra i momenti di solitudine e sconforto che il suo compagno di squadra ha dovuto passare ma che, nonostante ciò, sia sempre rimasto concentrato su un solo obiettivo: tornare a giocare. La determinazione di Thompson ha avuto un ruolo fondamentale nel suo processo di guarigione che, finalmente, sembra essere giunto al termine.

Il ritorno di Klay Thompson è, per Steph Curry, il momento che tutti aspettano con più ansia, come dice concludendo il video:

“Il ritorno di Klay sarà speciale, molte persone dubitano di lui ma non gli interessa: è pronto a rispondere ad ogni domanda e togliere qualsiasi dubbio. La Dub Nation vuole tornare a fare la guerra e tornare a competere per il titolo: tutti i compagni di squadra lo aspettano, non vedo l’ora di mostrare al mondo di cosa siamo capaci. Ancora una volta”

Steve Kerr: “Steph e Klay? Si migliorano a vicenda”

Non vede l’ora di poter contare di nuovo sul suo numero 11 Steve Kerr che, al termine della sconfitta contro i Pelicans, commenta così:

“Oggi Klay ci avrebbe aiutato molto al tiro. Lui e Steph insieme sono formidabili, si migliorano a vicenda ed è importante che ora ritrovino quella continuità che avevano. Con loro e Draymond possiamo fare grandi cose”

Il ritorno de The Splash Brothers è sempre più vicino.

