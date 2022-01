I Los Angeles Clippers hanno l’infermeria piena, ma iniziano a vedere qualche spiraglio alla fine del tunnel: Kawhi Leonard migliora giorno dopo giorno nel suo percorso di riabilitazione e, secondo alcune fonti, potrebbe tornare a giocare in questa stagione. Niente di ufficiale, ma i tifosi dei Clippers ci sperano davvero.

Sources: My @NBAonTNT report on Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard now ahead of schedule in rehab from a torn ACL with a strong possibility of a return this season. pic.twitter.com/geyUX5Rgkv — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 7, 2022

La riabilitazione di Leonard procede a gonfie vele, ritorno a fine stagione?

Come racconta Chris Haynes di Yahoo Sports a NBAonTNT, Kawhi Leonard ha aumentato il suo carico di lavoro, con lo staff medico fiducioso per il suo possibile recupero per la parte finale di stagione. Sono solo ipotesi, visto che il giocatore deve recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Kawhi Leonard è fuori dallo scorso giugno quando, in Gara 4 delle semifinali di Conference contro Utah, rimediò una brutta distorsione al ginocchio. Gli esami successivi evidenziarono una rottura del crociato anteriore e, a luglio, Leonard si è operato.

In questi ultimi giorni il giocatore – che in estate ha firmato un quadriennale da 176 milioni – ha fatto passi da giganti nella riabilitazione, ma l’intenzione della dirigenza dei Clippers è quella di non forzare i tempi di recupero.

