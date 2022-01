NBA, proroga misure previste dal protocollo di ‘Salute e sicurezza’

Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, la NBA ha deciso di prorogare le misure sanitarie previste dal protocollo sanitario anti-Covid. Il numero tamponi sarà intensificato su tutti i giocatori, allenatori e membri dello staff per un’altra settimana rispetto alla precedente scadenza – si passa dal 7 al 15 gennaio. Inoltre, i giocatori che ancora non abbiano ricevuto la terza dose, cosiddetta “booster”, saranno sottoposti a test quotidiani fino alla pausa All-Star Game di metà febbraio e non potranno prendere parte a eventi al chiuso in bar, club che prevedano grandi assembramenti. Obbligo di mascherina esteso fino al 19 gennaio per il personale di squadra impiegato per le trasferte e in servizio presso strutture di alloggio e allenamento.

La stagione NBA va avanti

Ad oggi sono 11 le partite di regular season rinviate. Tutti i match sono stati già ricalendarizzati.

Leggi anche:

Risultati NBA: il buzzer beater disperato di Barrett abbatte i Celtics, Golden State cade sotto i colpi di Ingram

Evan Fournier e i 41 punti ai Celtics: “Coincidenze? Forse”

Gerald Green esce dal ritiro: firma in G League