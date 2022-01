NBA, Celtics come i Lakers: nuovo record negativo in stagione

Non è stata una serata facile per i Boston Celtics. La sconfitta al Madison Square Garden contro i New York Knicks ha rovinato sicuramente l’umore ai tifosi della squadra. Sembrava dover essere una serata decisamente più tranquilla per Tatum e soci, visto come si erano messe le cose. Sopra di 25 punti, i Celtics sembravano decisamente indirizzati alla vittoria sul parquet del Madison Square Garden. Invece, il game-winner di RJ Barrett è stato il punto esclamativo sulla clamorosa rimonta Knicks.

Il record negativo dei Celtics

I Celtics hanno subìto una sconfitta decisamente pesante, facendosi recuperare ben 25 punti di distacco dai New York Knicks. In questa stagione era già successo che una squadra perdesse una partita dopo essere stata avanti di almeno 25 lunghezze: si tratta dei Los Angeles Lakers. Lo scorso 28 ottobre, infatti, James e soci subirono una clamorosa sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder, dati alla mano una delle peggiori squadre in NBA. Lo fecero proprio subendo una assurda rimonta, dopo essere stati avanti anche di 26 punti. Un record negativo in stagione che accomuna Celtics e Lakers, le due squadre che vivono, probabilmente, la rivalità più famosa e accesa in tutta la lega americana.

