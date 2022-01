NBA, ESPN e Netflix produrranno una serie sulla carriera di Kobe Bryant

Poche persone, e ancora meno atleti, hanno lasciato il loro nome impresso nella memoria popolare come Kobe Bryant. 20 anni di carriera in NBA, coronati da cinque anelli, nomination come MVP, svariate apparizioni all’All-Star Game, e il quarto posto nella classifica dei migliori realizzatori di sempre, saranno racchiusi in una docuserie di 10 episodi, prodotta in collaborazione da Netflix ed ESPN.

“The Black Mamba”: la serie su Kobe Bryant

“Gli eroi vanno e vengono, ma le leggende sono per sempre”. Questo si legge sulla locandina di “The Black Mamba”, il nome della serie, che con ogni probabilità sarà rilasciata ad agosto 2022. Nei 10 episodi sarà ripercorsa tutta la carriera, e la vita, di Kobe Bryant, dai suoi esordi nel 1996, fino al rapporto con la figlia Gigi, di cui era allenatore e delle sue iniziative a supporto del basket femminile in NCAA.

Ovviamente ci sarà tanto basket, tanta NBA, e tanto Black Mamba. Si analizzeranno i vari passaggi della carriera di Kobe Bryant. Il passaggio da essere un ragazzino magrolino di Philadelphia ad essere un All-Star nei Los Angeles Lakers del Three-Peat, gli anni di transizione senza Shaquille O’Neal e Phil Jackson, i titoli con Pau Gasol, gli ultimi anni di carriera e la sua vita familiare saranno tutti argomenti centrali nella docuserie.

