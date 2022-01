Phoenix Suns a quota 30 vittorie: sono i primi in stagione NBA

I Phoenix Suns non sono più una sorpresa, ormai da più di un anno. Dopo le Finals NBA giocate nella scorsa stagione, i più pessimisti vedevano quell’esperienza come irripetibile, un unicum dovuto a fortuna e coincidenze favorevoli. I ragazzi allenati da coach Monty Williams si stanno invece ripetendo sugli stessi livelli, se non addirittura superiori, come stanno chiaramente dimostrando i numeri.

Dopo aver fatto registrare la striscia di vittorie più lunga della storia della franchigia, i Suns edizione 2021-2022 hanno aggiunto un altro piccolo traguardo alla loro stagione: sono i primi in NBA a toccare quota 30 vittorie, detenendo così il miglior record della lega. Un piccolo aiuto è arrivato dai Pelicans, capaci di sconfiggere i Golden State Warriors. Così Phoenix può godersi il primato in solitaria.

La 30esima vittoria è arrivata contro i Clippers, la squadra in cui Chris Paul ha vissuto la maggior parte della sua carriera sportiva. Proprio contro la sua ex squadra, CP3 ha disputato una partita eccezionale: 14 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso al leader dei Suns di guidare i suoi alla vittoria:

“Il problema più grande di tante squadre è che non sanno che giocate fare nei finali di partita. Noi invece sappiamo cosa fare. Siamo consapevoli delle scelte che dobbiamo prendere”

