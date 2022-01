Il New York Times acquista la testata sportiva The Athletic

Un cambio di passo importante nell’ambito dello sport business. La testata di approfondimento The Athletic, che offre in abbonamento una copertura capillare delle principali leghe sportive statunitensi e non solo, si appresta ad entrare nella galassia del New York Times. Secondo quanto riportato da The Information, le parti hanno trovato un accordo economico per formalizzare l’acquisizione: si parla di una cifra attorno ai 550 milioni di dollari.

