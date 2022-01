Mercato NBA, DeMarcus Cousins tagliato dai Bucks

Dal 10 gennaio 2022, gli stipendi spettanti ai giocatori NBA saranno completamente garantiti per il resto della stagione in corso. In vista di quella data – e con un occhio alla Trade Deadline di febbraio – i Milwaukee Bucks vogliono mantenere flessibilità. Si spiega così la decisione di tagliare il contratto di DeMarcus Cousins, dopo 17 partite disputate con la maglia dei campioni in carica.

Cousins-Bucks, solo un arrivederci?

Nel congedare Cousins John Horst, GM della squadra, ha lasciato intendere che tutti gli scenari restano aperti. Non è da escludere, prossimamente, un ricongiungimento tra le parti. Di seguito le dichiarazioni del dirigente a ESPN:

“Si è trattato di una scelta strategica per liberare un posto a roster ma non c’è nulla che ci impedisca di riunirci con DeMarcus più avanti. È stato un ottimo [innesto] e anche noi speriamo di avergli dato una mano.”

