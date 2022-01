Gregg Popovich 2000 volte Spurs: record NBA

C’è tutto nel finale convulso del TD Garden. Complice il layup sbagliato da Jaylen Brown, che avrebbe mandato la sfida al supplementare, i San Antonio Spurs si regalano la quinta vittoria in volata della loro stagione. Gregg Popovich festeggia così le 2000 panchine in neroargento, un record NBA, con il successo numero 1325 della carriera. Per il sorpasso su Don Nelson, il coach più vincente nella storia della lega, mancano 11 vittorie.

Spurs in posizione Play-in

San Antonio occupa attualmente la 10ª posizione nella Western Conference, l’ultima utile per disputare i Play-in. Giro di boa nel tour di trasferte a Est, prossima fermata a Philadelphia prima del doppio impegno a New York, contro Nets e Knicks

