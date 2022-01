NBA, All-Star Game 2022, Steph Curry e Kevin Durant in testa dopo il primo giro di votazioni

Primo responso per il voto dei fan NBA in vista dell’All- Star Game di Cleveland. I più votati, nelle rispettive Conference di appartenenza, sono per ora Stephen Curry (2.584.623) e Kevin Durant (2.360.435 voti).

All-Star Game: i risultati parziali

Nel frontcourt della Western Conference guida LeBron James (2.018.725 voti), davanti all’MVP NBA in carica Nikola Jokic e a Paul George. Quarto posto per l’ex prima scelta al Draft Andrew Wiggins, che ha raccolto diversi endorsement negli ultimi giorni. Ja Morant, tra i possibli debuttanti dell’edzione 2022, è sul podio nella categoria ‘guardie’ dell’Ovest, dietro al già citato Curry e a Luka Doncic. Quarto Klay Thompson, ormai prossimo al debutto stagionale.

A Est, dietro a Durant, si piazza Giannis Antetokounmpo capitano delle ultime due edizioni. Premiata la grande stagione dei Chicago Bulls, che hanno DeRozan più votato tra le guardie (1.487.598) e LaVine in quarta posizione. Sorprende il nome di Kyrie Irving, fresco di debutto stagionale la scorsa notte, che si piazza al momento al sesto posto tra le guardie (267.929 voti). Appuntamento alla prossima settimana per scoprire un’altra tornata di fan vote. Confermata la diretta televisiva su TNT il 27 gennaio per l’ufficialità dei capitani e dei due quintetti.

Warriors’ Stephen Curry and Nets’ Kevin Durant lead the NBA’s first All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/3812PFdcGb — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022

