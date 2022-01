NBA, Lance Stephenson debutta ancora con Indiana: “Sono di nuovo a casa”

Lance Stephenson e gli Indiana Pacers sono ormai legati indissolubilmente. Il giocatore è uno dei più amati dai tifosi della franchigia, visti i tanti anni trascorsi ad Indianapolis e per i suoi atteggiamenti tanto irriverenti quanto provocatori, che hanno regalato tanti momenti iconici nelle storiche battaglie contro i Miami Heat di LeBron James.

Sono ormai passati dieci anni da quelle finali di Conference: Indiana, come tante altre squadre nel bel mezzo della crisi dovuta alle tante assenze per Covid, si è trovata costretta ad offrire 10-day contract a tanti veterani della lega. E la firma più importante, almeno a livello sentimentale, è stata sicuramente quella di Lance Stephenson. Born Ready non ha deluso le aspettative e, nella sconfitta di stanotte contro i Nets, ha segnato ben 30 punti.

Mai, nelle sue 301 partite con i Pacers, Stephenson aveva segnato così tanto. Si tratta infatti del suo massimo in carriera con la divisa di Indiana. Una prestazione davvero eccellente, con un primo quarto da 8 su 9 dal campo, con 4 su 5 da tre punti, che ha letteralmente infiammato i tifosi presenti al palazzetto.

🚨 LANCE AT THE BUZZER… HE GOES 8-9 IN HIS FIRST QUARTER BACK IN INDY 🚨

— NBA (@NBA) January 6, 2022