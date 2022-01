NBA, Kevin Porter Jr segna il game-winner e si riappacifica con coach Silas

La (breve) carriera agonistica di Kevin Porter Jr, negli ultimi giorni, ha probabilmente toccato il suo punto più basso e quello più alto Dopo la sanzione da parte della franchigia per aver addirittura abbandonato il palazzetto durante una partita, è arrivato il momento della riappacificazione definitiva col coach e con la squadra.

Nella sfida di questa notte contro Washington, Porter Jr è stato a dir poco decisivo, segnando la tripla che ha bruciato la sirena e che ha permesso ai Rockets di vincere in trasferta per 114-111. Una dimostrazione di grande fiducia da parte di coach Silas che, nonostante il recente brutto gesto del suo giocatore, lo ha comunque incaricato di prendersi l’ultimo tiro.

Una fiducia che non è stata tradita dal giocatore, nonostante le difficoltà al tiro durante tutta la serata, e che ha avuto il suo culmine nell’abbraccio “riappacificatore” tra Silas e Porter Jr.

If any national media is wondering what the Rockets think of KPJ check out this cold-blooded game-winner. Coach Silas has full confidence in KPJ! pic.twitter.com/h4f28enTpq

— Lachard Binkley (@HTOWN4LIFE40) January 6, 2022