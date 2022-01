NBA, Rockets caos all’intervallo: Porter Jr. abbandona l’arena; Wood non rientra

Un alterco come tanti ma dall’esito imprevedibile. Escalation di tensione nello spogliatoio Rockets all’intervallo della partita con i Denver Nuggets. L’episodio è riportato da The Athletic e ESPN.

Cos’è successo ai Rockets?

Al richiamo dell’assistente John Lucas, due giocatori – Kevin Porter Jr. e Christian Wood – hanno reagito in modo inaspettato. Il primo ha abbandonato l’arena in auto mentre Wood, in panchina nella prima metà di gara dopo aver mancato un test di routine per il protocollo Covid, non ha accolto la richiesta di entrare in campo nel secondo tempo. Secondo quanto riferito da Kelly Iko di The Athletic Porter Jr. si è già scusato con tutto i Rockets per l’accaduto. Multe all’orizzonte, da capire se possano esserci ulteriori strascichi.

Leggi anche:

NBA, i possibili debuttanti all’All-Star Game 2022

Mercato NBA, i giocatori sotto contratto tramite hardship exemption: tutti i nomi