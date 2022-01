NBA, Zion Williamson continuerà il recupero lontano dai compagni

La riabilitazione di Zion Williamson prosegue, ma oggi i New Orleans Pelicans hanno annunciato una novità. Il classe duemila affronterà il recupero lontano dalla squadra. Niente di preoccupante: la decisione è stata presa di comune accordo e il giocatore continuerà a essere monitorato dallo staff medico dei Pels.

The Pelicans say Zion Williamson has been doing his rehab away from the team. He is still under supervision of the team.

Sources say the Pelicans arranged for transportation out of New Orleans for Williamson. Further updates on Zion's status are expected in the next few weeks.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 5, 2022