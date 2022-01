Quella tra Memphis e Cleveland è stata una partita davvero combattuta, risolta solo nel finale dal solito Ja Morant che segna i sei punti decisivi per regalare la vittoria ai Grizzlies negli ultimi 30 secondi. Sesto successo consecutivo per la franchigia del Tennesee, sempre salda al quarto posto della Western Conference.

Ja Morant: “È stato difficile affrontarli, ma sentivo la fiducia di tutti”

Non è stata una vittoria facile per Memphis, con i Cavs che non hanno mollato mai la presa. Cleveland si è arresa nel finale, quando Ja Morant ha sigillato la vittoria con due tiri liberi, con il numero 12 dei Grizzlies che torna a casa con 26 punti accompagnati da cinque rimbalzi e sei assist. Vincere dopo una battaglia così avvincente non ha prezzo, come racconta Morant nel post partita:

“Amo essere decisivo, adoro essere il tipo che regala la vittoria alla squadra che, alla fine, è quello che conta di più. Non mi interessa se segno oppure faccio il passaggio decisivo, quando attacco il mio lavoro è fare la giocata giusta ed è quello che ho fatto nelle ultime partite. È stato difficile giocare contro i loro lunghi, ma sono riuscito a superarli con alcune grandi giocate: è una bella sensazione sentire la fiducia di tutti”

Brad Jones: “Questo è un grande gruppo”

In panchina a guidare i Grizzlies alla vittoria non c’era Taylor Jenkins, impegnato nella commemorazione del suocero, ma il vice Brad Jones che, a fine partita, non può che elogiare Ja Morant e tutti gli altri:

“Questo è un grande gruppo fatto sia di grandi giocatori ma, soprattutto, di belle persone: Ja ci regala sempre prestazioni così, ma anche Jaren [Jackson Jr. ndr] non scherza. Siamo stati bravi a rispondere alla loro offensiva, abbiamo vinto questa partita con il carattere. I ragazzi non mi hanno dato scampo e per festeggiare mi hanno rovesciato il secchio dell’acqua: è stata la cosa più divertente”

I Grizzlies torneranno in campo nella notte tra giovedì e venerdì contro Detroit.

