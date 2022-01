Risultati NBA: finale di fuoco per Morant a Cleveland, LeBron spazza via i Kings

Indiana Pacers 94 – 104 New York Knicks

Cominciamo dal match del Madison Square Garden, che vede i padroni di casa di coach Thibodeau superare la concorrenza dei Pacers grazie ai 32 punti di RJ Barrett, 24 dei quali messi a segno già nella prima metà di gara.

E’ anche per questo motivo che i Knicks riescono a partire con il piede giusto guadagnando 7 lunghezze di vantaggio nel corso del primo quarto (25-32), poi annullate dalla rimonta Pacers prima di un intervallo lungo che manda le due squadre a riposo in perfetta parità (55-55).

Di ritorno sul parquet, Barrett e compagni si vedono dunque costretti a rialzare nuovamente i giri del motore, riportandosi avanti di 7 nel corso del terzo periodo e concludendo poi la pratica nell’ultimo quarto, vanificando così i 22 punti di Keifer Sykes.

Memphis Grizzlies 110 – 106 Cleveland Cavaliers

Sesto successo consecutivo per la squadra di coach Jenkins, che in quel di Cleveland riesce ad avere la meglio sui pur agguerriti padroni di casa cogliendo il successo numero 25 di questa regular season.

Partita avvincente e molto combattuta, che vede le due formazioni sfidarsi dalla prima palla a due fino alla sirena finale senza che una delle due squadre riesca ad emergere in maniera netta.

A metà gara è +2 Memphis (57-55), ma a fare davvero la differenza per la vittoria finale sono gli sfolgoranti 30 secondi finali di Ja Morant, che mettendo a segno la bellezza di 6 dei suoi 26 punti complessivi appena prima della sirena riesce a consegnare il successo ai suoi a suon di jumper, palle recuperate e liberi in grado di mettere in ghiaccio la vittoria dei Grizzlies.

Niente da fare dunque per i Cavs, nonostante i 27 punti e 10 assist di un ispirato Darius Garland.

San Antonio Spurs 104 – 129 Toronto Raptors

Gara senza storia alla Scotiabank Arena di Toronto, dove i padroni di casa sfruttano al meglio i 33 punti messi a segno da Fred VanVleet – terza gara consecutiva per lui oltre con almeno 30 punti – per battere i malcapitati Spurs.

Dopo un primo quarto equilibrato (29-30) i padroni di casa vengono fuori già nel secondo periodo con un parziale di 24-38 che di fatto segnerà la differenza tra le due formazioni. La reazione degli Spurs tarda ad arrivare e nelle battute finali del match Toronto ha tempo e modo per arrotondare il punteggio mettendo altri 9 punti tra sé e la concorrenza.