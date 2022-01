I Phoenix Suns vincono contro i New Orleans Pelicans grazie ai 33 punti di Devin Booker ma anche ai 15 assist di Chris Paul: i due, con l’aiuto di un ottimo Bridges e del resto di tutta la banda, hanno regalato a Monty Williams un successo davvero importante.

Heading home with a W. pic.twitter.com/fMeP2bDlKB

Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Monty Williams che continuano a rimanere alle calcagna di Golden State, capolista della Western Conference. Nel post partita l’allenatore dei Suns, tornato da poco dopo lo stop per il protocollo COVID, analizza la vittoria su NOA:

“Dopo Charlotte dovevamo dare continuità al nostro lavoro e ci siamo riusciti. Il nostro obiettivo è pensare a partita per partita, solo così possiamo andare lontani. Oggi le cose sono andate nel verso giusto: Chris ha fatto assist incredibili, trovava tutti con i suoi passaggi, Devin ha fatto tutte grandi giocate, ma non dimentichiamoci di Miles [Bridges ndr] e Bismack [Biyombo], quando tutti sono in forma i risultati si vedono”