Mercato NBA, Miye Oni pronto a trasferirsi ai Thunder

Gli Utah Jazz stanno per preparare un movimento in uscita. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, la franchigia di Salt Lake City dovrebbe finalizzare la partenza di Miye Oni con destinazione Oklahoma City Thunder. La squadra di coach Mark Daigneault è pronta ad accogliere un altro giovane, dato che Oni è del 1997.

The Utah Jazz are finalizing trading Miye Oni to the Oklahoma City Thunder, sources tell me and @Tjonesonthenba. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2022

La guardia sta per lasciare gli Utah Jazz dopo tre stagioni. Il giocatore fu selezionato con la 58esima scelta al Draft 2019 dai Golden State Warriors, ma venne subito mandato nello Utah. Qui, durante la prima stagione, Miye Oni scese in campo 10 volte facendo registrare una media di 3.5 punti, 1.7 rimbalzi e 0.4 assist. Il secondo anno entrò nel pieno delle rotazioni, come testimoniano le 54 presenze con 9.6 minuti di media a partita. Questo anno invece, il giovane ha trovato pochissimo spazio: sono 16 le gare disputate, ma con solo 2.8 minuti di gioco.

Gli Utah Jazz non sono la meta giusta per Oni. La franchigia punta al titolo da qualche anno e, quindi, c’è spazio solo per veterani e fuoriclasse. Gli Oklahoma City Thunder, invece, stanno gettando le basi per un futuro giovane e spumeggiante in cui, forse, il 24enne può trovarsi maggiormente a suo agio e mostrare le sue capacità.

NBA, Rajon Rondo sbarca a Cleveland

NBA, Frank Vogel spiega la partenza di Rajon Rondo dai Lakers

Tutte le notizie di mercato