Terza vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers, un successo firmato ancora una volta da LeBron James, autore di una prestazione da 31 punti, cinque rimbalzi e altrettanti assist. Poche palle perse dai gialloviola che, così facendo, hanno realizzato più tiri rispetto ai Kings.

LeBron James: “Poche palle perse, ecco perché abbiamo vinto”

14 dei 31 punti di LeBron James sono arrivati nell’ultimo quarto che, con gli 11 punti di Malik Monk negli ultimi sette minuti, hanno permesso ai Lakers di vincere la partita. Tanti i tiri capitati tra le mani dei gialloviola, un vantaggio dovuto alle poche palle perse (5 contro le 18 dei Kings) come spiega King James nel post partita:

“Il motivo per cui abbiamo vinto stasera è che abbiamo perso pochi palloni. Quando tiriamo sappiamo essere pericolosi, oggi non siamo partiti bene perché sbagliavamo qualche tiri, ma quando non butti via la palla hai più occasioni: le abbiamo sfruttate, ci sono entrati ottimi tiri e, nel finale, ci siamo accesi”

"We won the game because we did not turn the ball over tonight." @KingJames reflects on the keys to tonight's hard-fought #LakeShow win that included big contributions from Dwight, THT, and Malik Monk. @LakersReporter pic.twitter.com/3PeLyQXD5P — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 5, 2022

Non solo James, anche la panchina dei Lakers fa il suo dovere

La vittoria dei Lakers su Sacramento non è solo merito di LeBron James visto che, come spiega lui stesso, tutta la squadra ha fatto il suo: dai 24 punti di Monk ai 19 di Westbrook, passando per la doppia di Howard e i 19 di Horton-Tucker dalla panchina. Proprio i subentrati sono la testimonianza di come la squadra stia crescendo, come racconta King James:

“Quando sei chiamato in causa devi sempre farti trovare pronto, che tu parta dall’inizio o dalla panchina. Dwight, THT e tutti gli altri hanno fatto davvero bene, ci hanno dato la spinta giusta per vincere: siamo una squadra che trova, partita dopo partita, sempre più la giusta alchimia”

THT with the finish 🏁 pic.twitter.com/a1WEMJHIG0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 5, 2022

I Lakers torneranno in campo contro Atlanta nella notte tra venerdì e sabato.

Leggi anche:

Risultati NBA: finale di fuoco per Morant a Cleveland, LeBron spazza via i Kings

NBA, Mitchell ed Embiid giocatori del mese di dicembre

Mercato NBA, Miye Oni pronto a trasferirsi ai Thunder