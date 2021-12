L’infortunio di Ricky Rubio ha complicato (e non poco) i piani dei Cleveland Cavaliers: per sostituire lo spagnolo la franchigia dell’Ohio sta valutando vari nomi, tra cui quello di Rajon Rondo, giocatore dei Lakers che piace molto alla dirigenza dei Cavs.

The Cleveland Cavaliers are nearing a trade to acquire Los Angeles Lakers guard Rajon Rondo — and an agreement is expected to be reached as soon as Friday, sources tell ESPN. Rondo would be able to join Cleveland as soon as he clears Covid protocols.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2021