Risultati NBA, Phila abbatte Brooklyn nonostante Durant, bene Milwaukee e Washington

Nelle tre partite andate in scena nella notte NBA, i Milwaukee Bucks hanno vinto senza troppi problemi contro gli Orlando Magic. La squadra del Wisconsin aveva già vinto con il punteggio di 127-110 all’Amway Center martedì scorso. Giannis Antetokounmpo ha firmato una nuova prestazione da 33 punti (13/22 dal campo, 12 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate), Jrue Holiday ha chiuso a 25 punti (8/11 dal campo, 5 rimbalzi, 7 assist) e Khris Middleton 22 (6/15 dal campo, 3 rimbalzi, 6 assist). Dalla panchina, DeMarcus Cousins ​​ha aggiunto altri 15 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate in 16 minuti. Milwaukee (24-13) è terza a est.

Sconfitti 114-105 a Brooklyn il 16 dicembre scorso, i Sixers sono tornati al Barclays Center e si sono presi la rivincita con un successo per 110-102 per merito di Joel Embiid e dei suoi 34 punti (11/23 al tiro, 7 rimbalzi, 3 palle recuperate). Il camerunese si è distinto a fine partita indicando l’uscita a Kevin Durant – che aveva fatto un gesto simile nei confronti dei giocatori dei 76ers 2 settimane fa – appena rientrato tra le fila dei Nets dopo la sua assenza per essere stato inserito nel protocollo COVID. Per la sua prima partita in due settimane, Durant ha firmato 33 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Accanto a lui, James Harden ha registrato la sua sesta tripla doppia della stagione con 33 punti, 14 rimbalzi e 10 assist.

Ritorno vincente per Bradley Beal, dopo una assenza di 12 giorni – autore di 29 punti (13/32 dal campo), 6 rimbalzi e 10 assist nella vittoria degli Wizards su Cleveland con il punteggio di 110-93. Kyle Kuzma lo ha seguito con 25 punti e 10 rimbalzi in una partita in cui Washington (18-17, 8° ad Est) ha tirato con il 50% (45/90) e perso solo 8 palloni. Per la loro prima partita dal brutto infortunio subito da Ricky Rubio (rottura del legamento crociato sinistro), i Cavs (42.2% al tiro) hanno potuto contare su 24 punti e 11 rimbalzi di Kevin Love e 21 punti, 5 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate di Evan Mobley, ma hanno perso 2 partite di fila per la prima volta dall’inizio di dicembre.

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 118-136

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 102-110

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 110-93

