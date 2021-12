Salgono a tre le vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers grazie al successo di questa notte contro i Nets: a guidare la squadra alla vittoria ci ha pensato Joel Embiid con i suoi 34 punti e sette rimbalzi. Una partita di fuoco dove non sono mancate le scaramucce tra il centro di Philly e Kevin Durant, tornato in campo dopo lo stop a causa del protocollo COVID.

È stato un vero e proprio scontro tra titani quello tra Joel Embiid e Kevin Durant – che chiude con 33 punti, sei rimbalzi e quattro assist – dove, alla fine, è il camerunense a spuntarla. Durante la partita non sono mancate le provocazioni tra i due, ma sempre con il massimo rispetto, come racconta Embiid nel post partita:

Pensiero condiviso anche dallo stesso Durant che, sempre nel post gara, ha parlato anche di Kyrie Irving, ormai prossimo al rientro in campo:

“La prestazione di Joel di questa sera non mi stupisce, lui gioca sempre così anche all’All-Star Game: siamo competitivi perché la nostra sfida ci migliora, lo ammiro per l’entusiasmo che mette in ogni giocata. Oggi sono stati più bravi di noi, ma non ci preoccupiamo: torneremo a vincere anche grazie a Kyrie, sta bene e giocando ritroverà la condizione, fisica e mentale, migliore”

"You love competition. It's only gonna make you better."

Kevin Durant says it was fun to play against Philly and Joel Embiid, but that the Nets made more mistakes than the Sixers. KD also discusses how Kyrie Irving looked in practice and his own return tonight.#NETSonYES pic.twitter.com/keqBEzOtXI

— YES Network (@YESNetwork) December 31, 2021