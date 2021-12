NBA, infortunio Rubio: confermata la rottura del legamento crociato

Brutte notizie in casa Cleveland Cavaliers. Infatti, nella serata di ieri è stato confermato il grave infortunio a Ricky Rubio. Il giocatore, secondo quanto riporta lo staff medico della franchigia, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Inutile aggiungere come lo spagnolo abbia terminato anzitempo la sua stagione.

Il playmaker era uno dei punti fermi della squadra di coach JB Bickerstaff: lo spagnolo si è infortunato quando, a poco più di due minuti dalla fine della partita contro NOLA, quando è entrato in area avversaria e il suo ginocchio sinistro ha ceduto. Subito dopo si è portato le mani al ginocchio urlando di dolore.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y

— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021