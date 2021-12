I San Antonio Spurs perderanno un pezzo importante del loro staff: Becky Hammon, assistente allenatore di Gregg Popovich, è vicina a firmare un contratto quinquennale con le Las Vegas Aces, franchigia della WNBA. Con questo accordo la Hammon diventerebbe l’head coach più pagato di tutta la lega.

San Antonio Spurs assistant Becky Hammon is finalizing a five-year deal with the WNBA’s Las Vegas Aces that’ll make her the league’s highest paid coach, sources tell ESPN. Hammon plans to finish season with San Antonio. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 31, 2021

Prima gli Spurs, poi le Aces: Becky Hammon fedele a Popovich

Come riporta ESPN Becky Hammon si trasferirà in Nevada solo dopo aver concluso la stagione con i San Antonio Spurs: Gregg Popovich, dunque, potrà far affidamento ancora sulla Hammon che, come ha spesso detto lo stesso Popovich, diventerà una grande allenatrice.

Becky Hammon ricopre il ruolo di assistente allenatore degli Spurs dal 2014: circa un anno fa è diventata la prima head coach donna a guidare una squadra NBA. Durante la partita tra San Antonio e Lakers è subentrata a Popovich, espulso nel secondo quarto.

In estate è stata in corsa per il posto di head coach di molte franchigie, tra cui Portland che però alla fine ha virato su Chauncey Billups. Un’occasione mancata dalla Hammon che la fa riflettere su quanto sia difficile per una donna diventare l’head coach di una squadra NBA, come raccontò alla stampa ad agosto:

“Ci sono 30 posti di lavoro e sono molto difficili da ottenere. Quando dico che ci sono 30 posti, non tutti e 30 sono disponibili, ma solo tre o quattro ed è davvero difficile ottenerli”

Il sogno di Becky Hammon di diventare la prima head coach donna è, per ora, rimandato.

