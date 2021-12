NBA, tutte le partite rinviate nella stagione 2021-2022

Gli annunci di rinvii e conseguente riassetto del calendario NBA si susseguono in queste ultime ore. Superata con esito deludente per ascolti una data simbolo della parte di stagione, il Christmas Day NBA 2021, teniamo traccia in quest’articolo di tutte le variazioni, man mano che vengono annunciate.

NBA 2021-22: le partite di regular season rinviate, fin qui

aggiornato mercoledì 29 dicembre, ore 21:42

Pistons @Bulls

Bulls @Raptors/

Raptors @ Bulls (2 testa a testa rinviati)

Nuggets @Nets

Cavs @Hawks

Pelicans @ 76ers

Magic @ Raptors

Wizards @ Nets

Nets @ Blazers

Heat @ Spurs

