NBA, rinvio per Hawks-Cavaliers e Nuggets Nets: altre gare a rischio

Altre due partite rinviate nella stagione NBA 2021-2022 dopo precedenti cambi di programma che hanno interessato i Chicago Bulls. I Cleveland Cavaliers non possono schierare il numero minimo di giocatori richiesto dalla NBA (8) a causa delle cinque positività riscontrate nella mattinata americana. Situazione analoga anche per quanto riguarda la sfida tra Denver e Brooklyn.

Cleveland-Atlanta is the NBA's third postponement this season. Chicago had games with Toronto and Detroit postponed last week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 19, 2021

NBA, rinvio partite: la G League complica le cose

La concomitanza con la vetrina invernale della G League (19-22 dicembre) non rende possibile con la consueta rapidità il processo di reintegro dei giocatori sotto two-way contract. In emergenza anche Philadelphia, che potrebbe dover alzare bandiera bianca per la trasferta di New Orleans.

Il comunicato NBA: ecco le partite rinviate

Coinvolte nella riprogrammazione forzata anche la trasferta dei Magic a Toronto e quella degli Wizards a Brooklyn.

The NBA has announced the following: pic.twitter.com/rnNhuq0hc1 — NBA Communications (@NBAPR) December 19, 2021

