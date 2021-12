La NBA rinvia due partite dei Chicago Bulls

I Chicago Bulls sono probabilmente sollevati dal momento che la NBA ha annunciato di aver rinviato le prossime due partite della franchigia, ossia quella di domani contro i Pistons e quella di giovedì contro i Raptors. I Bulls avevano fatto formale richiesta di rinvio alla lega poiché la franchigia è interessata da un cluster di 10 giocatori entrati nei protocolli di salute e sicurezza, oltre ai membri dello staff. La Lega comunicherà in seguito le nuove date per queste partite. In teoria i Bulls avevano abbastanza giocatori, ma con solo 8 in roster sarebbe stato molto complicato.

I giocatori dei Chicago Bulls nei protocolli

I 10 giocatori interessati sono:

Zach Lavine

Troy Brown Jr.

DeMar De Rozan

Coby White

Javonte Green

Matt Thomas

Derrick Jones Jr.

Ayo Dosunmo

Stanley Johnson

Alize Johnson

