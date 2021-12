NBA, Kyrie Irving vicino al rientro: “Aspetto solo la prima partita”

Kyrie Irving è tornato a parlare per la prima volta dal Media Day NBA 2021. Non sono mancati i titoli nel corso del suo punto stampa a margine dell’allenamento con la squadra. Il tanto chiacchierato reintegro è ormai ufficiale. Nonostante non ci sia ancora una data per il suo rientro, il giocatore ha detto di essere pronto all’esordio:

“Accetto il periodo di avvicinamento al rientro ma non posso far finta di niente edulcorando la cosa. Non aspetto altro che la prima partita, il 5 gennaio o quando sarà. [Titolo?] vogliamo battere il ferro finché è caldo.”

in aggiornamento

