NBA, infortunio per Derrick Rose: svelati i tempi di recupero

Brutte notizie in quel della Grande Mela. La guardia dei New York Knicks Derrick Rose si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla caviglia destra e resterà lontano dalle rotazioni di coach Thibodeau per circa due mesi.

Derrick Rose underwent successful surgery on his right ankle today at the Hospital for Special Surgery. He will be re-evaluated in eight weeks. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) December 23, 2021

Il giocatore si sarebbe infortunato lo scorso 16 dicembre in occasione della partita casalinga contro gli Houston Rockets. Quello che inizialmente sembrava solo un fastidio alla caviglia si è però trasformato in qualcosa di ben più serio, e così l’MVP più giovane di sempre si è ritrovato sotto i ferri. Lo staff a riguardo si dichiara ottimista rispetto ad una sua rapida convalescenza: se tutto procederà senza intoppi, la guardia potrebbe anticipare il rientro alle sei settimane piuttosto che alle otto ora preventivate.

Senza Derrick Rose la soluzione è Kemba Walker?

Il 33enne di Chicago sta vivendo una seconda giovinezza rispetto ai primi travagliati anni della sua carriera NBA. Paradossalmente, la svolta è arrivata proprio dopo la sua prima esperienza ai Knicks di quattro anni fa, quando divenne a tutti gli effetti un ideale sesto uomo.

In questa stagione Derrick Rose sta facendo registrare medie di 12.0 punti e 4.0 assist a partita ed il suo ruolo è fondamentale per la gestione palla dei New York Knicks. Senza un ball handler della sua caratura e la contemporanea assenza di Immanuel Quickley -alle prese con i protocolli anti-covid- Tom Thibodeau si è affidato nuovamente a Kemba Walker, fino a pochi giorni fa ai margini del roster.

L’ex giocatore degli Hornets era stato infatti messo fuori rotazione dopo i pessimi risultati del primo terzo di stagione, salvo poi rivedersi inserito nel quintetto titolare per sopperire alle assenza nel back court newyorkese. Con l’assenza forzata di Derrick Rose almeno fino a fine febbraio vedremo se Kemba potrà riguadagnarsi la fiducia di Thibs.

