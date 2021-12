Risultati NBA: Bucks e Clippers ritrovano il sorriso, Shai sorprende i Nuggets

Orlando Magic 104 – 98 Atlanta Hawks

Partiamo dall’inatteso colpo esterno dei Magic, che in quel di Atlanta hanno la meglio sugli Hawks uscendo dalla State Farm Arena con la settima vittoria stagionale.

Dopo un primo quarto equilibrato (22-20), a prendere il sopravvento sono proprio gli ospiti, che sfruttano al meglio i 25 punti di Franz Wagner e gli 11 assist di un inedito Robin Lopez nelle vesti di regista per tentare la fuga prima dell’intervallo lungo (47-37).

Da lì in poi sarà un testa a testa fino alla sirena finale, con i 10 punti di scarto racimolati nella prima metà di gara a fare la differenza tra le due formazioni. Nulla da fare, dunque, per i 34 punti di Cam Reddish e il 28+12 di un ottimo John Collins.

Cleveland Cavaliers 101 – 111 Boston Celtics

Successo casalingo, invece, per i Celtics, che pareggiano il record stagionale cogliendo la vittoria numero 16 a spese di Cleveland.

Il predominio dei padroni di casa si palesa già nelle prime battute di gioco, con Jaylen Brown – 34 punti a fine gara per lui – e compagni che dopo aver messo in cascina 5 punti di vantaggio a fine primo quarto (26-31) ne aggiungono altri 10 mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale allo scoccare del break di metà gara (48-63).

Con la gara ormai in discesa, Boston può allentare un po’ la mano concedendo agli avversari – da segnalare i 28 punti e 6 assist di Darius Garland – l’onore delle armi.

Denver Nuggets 94 – 108 Oklahoma City Thunder

La sorpresa della notte arriva dal parquet del Paycom Center di Oklahoma City, dove i padroni di casa riescono a tenere a bada i Nuggets blindando l’undicesima vittoria di questa regular season.

Qualche lampo nella notte del solito Jokic – bloccato a 13 punti e 7 rimbalzi – non basta infatti a tenere in piedi le speranze dei Nuggets, che incassano 10 punti di svantaggio nel solo primo quarto (18-28) per poi proseguire in picchiata il resto del match senza mai dare l’impressione di poter realmente rientrare in partita.

Buona parte del merito va alla tripla doppia da 27 punti, 12 assist e 11 rimbalzi firmata Shai Gilgeous-Alexander, per distacco il migliore della gara.