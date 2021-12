NBA, Shai Gilgeous-Alexander commenta la sua tripla-doppia contro i Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander continua ad alimentare il suo momento magico e regala ai tifosi Thunder l’ennesimo sorriso inaspettato.

Contro i Denver Nuggets arriva infatti l’11° vittoria stagionale, la terza consecutiva. Il risultato, un netto 108-94, mette in risalto tutto l’acerbo talento della banda di OKC, in un match in cui si è toccato anche il +23 ad inizio quarto quarto. Un successo mai in discussione, con protagonista la guardia canadese.

SGA terminerà infatti la gara con 27 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, firmando così la sua seconda tripla-doppia in carriera, la prima sul parquet del Paycom Center da quando Russell Westbrook ha cambiato casacca nel 2019.

Shai Gilgeous-Alexander parla della striscia positiva dei suoi Thunder

Ai reporter nel post-partita, la guardia si lascia a delle dichiarazioni di grande umiltà:

“Quando gioco non bado alle statistiche ed i numeri. Cerco solo di vincere e mettere in mostra il mio miglio basket, ad ogni possesso e su entrambi i lati del campo. Questo è il mio obiettivo”

Lo stesso SGA ha dichiarato infatti di non essersi accorto dell’incombente tripla-doppia e sarebbero stati i suoi compagni ad avvisarlo. Un’intesa di squadra che non può che far bene ad un team così giovane ed acerbo. Lo stesso continua:

“Dobbiamo solo rimanere concentrati e vedere in ogni partita la possibilità di crescere ed imparare. Cerchiamo di farlo ogni giorno, sia con i filmati delle partite, sia ad allenamento che in partita. Sappiamo bene che se continuiamo su questa riga, non possiamo che migliorare”

OKC affronterà già stanotte i Phoenix Suns in Arizona. Test ideale per provare a toccare i quattro successi di fila.

