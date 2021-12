NBA, Kemba Walker continua a stupire, coach Thibodeau risponde

Ritorno in grande stile quello di Kemba Walker nelle rotazioni dei New York Knicks. Dopo il suo reintegro obbligato nella sfida persa contro i Boston Celtics di tre giorni fa (gara in cui chiuse con 29 punti), l’ex Hornets ne scrive 21 nel match vinto in casa contro i Detroit Pistons 105-91. Un altra prestazione positiva quindi, per una squadra che ha disperatamente bisogno di equilibrio e continuità.

La domanda da porsi è questa: Kemba Walker si è riconquistato il quintetto ed un posto nel roster che conta? Ai microfoni del post partita, coach Tom Thibodeau risponde così:

“Beh, per me, devo basare queste decisioni su ciò che i miei giocatori mi stanno dando al momento. Chiunque ci dia la miglior possibilità di vittoria, allora è dentro. Le prestazioni sono tutto. Se stai giocando bene, sta per certo che di te c’è bisogno. E’ così che funziona. Io adoro Kemba, ma il mio lavoro è fare ciò che serve per il team. Ora sta giocando un’ottima palla canestro, quindi tutti i complimenti vanno a lui. La cosa più importante rimane vincere”

Le dichiarazioni del coach nascondono dietro di loro una nube di dubbi. La decisione di escludere la guardia dalle rotazioni Knicks è arrivata qualche settimana fa dopo una serie di pessime prestazioni della squadra più del giocatore nello specifico, anche se di certo Kemba non sta vivendo a New York la sua miglior stagione.

Thibs ha quindi scelto di privarsi dei 13 punti a partita del suo play titolare per lasciare spazio ad altri giocatori a roster che potessero garantirgli maggior sicurezze nella metà campo difensiva. Una decisione non felice che ha portato solamente 2 vittorie nelle successive 9 gare dei Knicks dopo l’allontanamento.

Il reintegro di Kemba ha coinciso con l’emergenza infortuni e covid che ha colpito la squadra, incapace di poter schierare un back court adeguato visto le assenze di Derrick Rose e Immanuel Quickley su tutti. Ora però il giocatore sta andando alla grande, vedremo quali saranno le decisioni del coach quando il roster tornerà a pieno regime.

