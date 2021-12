NBA, Reggie Jackson entra nel protocollo di sicurezza

È un vero e proprio terremoto quello che ha colpito la NBA a causa del Covid-19. Sono oltre 80 i giocatori entrati nel protocollo di salute e sicurezza negli ultimi otto giorni e, in casa Los Angeles Clippers i casi salgono a due. Reggie Jackson è l’ultimo arrivato e non sarà disponibile contro i Sacramento Kings tra poche ore.

Clippers G Reggie Jackson has entered league’s protocols, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 22, 2021

Il classe ’90 si aggiunge a Marcus Morris, fermato quattro giorni fa. In totale, gli assenti per la prossima partita sono quattro. Infatti, oltre ai due giocatori nel protocollo, sono indisponibili anche Luke Kennard, bloccato da un problema all’anca, e il centro Isaiah Hartenstein.

In questa stagione Reggie Jackson ha giocato 31 partite e in tutte è partito tra i titolari. La sua media è di 17.2 punti, 3.4 rimbalzi e 4.2 assist. Il numero 1 è dietro soltanto a Paul George per media punti.

