NBA, Christmas Day 2021: calendario da valutare

La NBA non esclude possibili variazioni alla programmazione del Christmas Day 2021 a causa dell’ondata di contagi che ha costretto oltre il 15% degli atleti in protocollo Covid. Eventuali modifiche, cancellazioni o rinvii verranno notificati nella giornata di vigilia, venerdì 24 dicembre. La priorità, specifica Adrian Wojnarowski di ESPN, resta riempire gli slot del primetime americano con le partite più appetibili.

The NBA told Christmas Day teams to be prepared for game times to shift as late as Dec. 24 with a priority on filling the ABC windows of 2:30 PM ET, 5 PM and 8 PM, according to memo shared with the 10 teams playing on Saturday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021