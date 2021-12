NBA, LeBron sulla sconfitta coi Suns: “Dobbiamo restare uniti”

Nonostante un match equilibrato fino circa metà del terzo quarto, i Los Angeles Lakers non reggono tutti e 48 i minuti e cedono sul finale con i Phoenix Suns, ospiti allo Staples. 108-90 per Chris Paul e compagni, che raggiungono così la loro 25° vittoria stagionale. La sconfitta non abbatte però la stella gialloviola LeBron James, che riesce a rimanere positivo rispetto al momento difficile dei suoi Lakers.

Queste infatti le parole del Re ai microfoni del dopo gara:

“Dobbiamo rimanere uniti, tutto qua. Sappiamo bene di essere in un momento complicato ora come ora, con tutti i ragazzi che tornano da degli infortuni e altri dentro e fuori i protocolli anti-covid. Abbiamo un sacco di gente fuori. L’unica cosa da fare è restare compatti finchè non torneremo a regime, o almeno vicino ad esserlo.”

LeBron non si arrende e sprona i suoi

LeBron James si dimostra quindi ottimista in vista del proseguo della stagione, con la speranza che i suoi Lakers possano finalmente presentarsi con un roster senza alcuna defezione. Esattamente come i Phoenix Suns di questa notte, che potevano contare su una rotazione pressoché ideale dopo i recenti ritorni di DeAdre Ayton e Devin Booker dall’infermeria. Discorso assolutamente opposto per LAL, alle prese con gli stop di varia natura di Howard, Bazemore, Bradley, Davis, Monk, Nunn e Reaves.

THT tonight: 3 PTS

1 AST

1-13 FG

0-8 3P That is tied for the most 3pt misses without a make in Lakers franchise history. pic.twitter.com/5Vl3074qdD — StatMuse (@statmuse) December 22, 2021

LBJ continua:

“Ovviamente, ad oggi abbiamo una sacco di assenze. Ma abbiamo lottato alla grande questa sera e questo mi è piaciuto. Non siamo solo riusciti a convertire abbastanza giocate nel finale”

LeBron, dal canto suo, ha fatto sicuramente la sua parte: 34 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per lui, in una serata in cui l’unico supporto offensivo è arrivato grazie ai 22 punti di Russel Westbrook.