NBA, Ja Morant “questionable” contro OKC

I Memphis Grizzlies potrebbero riabbracciare presto Ja Morant, forse già stanotte. In vista della gara con gli Oklahoma City Thunder, il classe ’99 è stato classificato come questionable. L’aggiornamento porta la firma di Marc Stein, corrispondente NBA.

After 12 games out, Grizzlies star Ja Morant has been updated to questionable for tonight’s game against Oklahoma City. Morant has been recovering from a left knee sprain and a stint in the NBA’s health and safety protocols.

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 20, 2021