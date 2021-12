NBA, Alex Caruso conquista la mascotte Bulls: meme per i Lakers

Alex Caruso non ha impiegato troppo tempo per diventare un idolo del pubblico allo United Center di Chicago. Per celebrare la vittoria contro i Lakers, Benny The Bull, la mascotte della squadra, l’ha reso soggetto di un celebre meme.

Alex Caruso rimpianto Lakers?

Si scherza, per quanto possibile, sulle tante assenze dei gialloviola. Con ogni probabilità in questo frangente L.A. potrebbe rimpiangere l’ex di turno.

Il giocatore ha apprezzato l’omaggio della mascotte, twittando in risposta:

“È vero? Benny ci sa fare.”

Bro is this real? 😭Benny has no chill https://t.co/iA0Cd6m4m5 — Alex Caruso (@ACFresh21) December 20, 2021

