NBA, Ariza che flashback: dopo 12 anni di nuovo Lakers

Era tornato ai Lakers in estate, ma un infortunio aveva rinviato il suo debutto di almeno due mesi. In un periodo complicato dalla risalita dei casi Covid in NBA, Trevor Ariza si concede ora un momento Amarcord calcando di nuovo i parquet della lega con la maglia gialloviola sulle spalle.

La parentesi precedente ad L.A. aveva regalato ad Ariza la gioia più grande della carriera. Alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals i Lakers avevano infatti vinto il titolo 2009 (4-1 contro gli Orlando Magic).

For the first time in 12 years, Trevor Ariza hits the court for the Lakers 💜💛 pic.twitter.com/5WuiuHU9sV

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 20, 2021